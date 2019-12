Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Dobrindt, hat zentrale Beschlüsse des SPD-Parteitags als "Linksträumereien" bezeichnet. Er habe verstanden, dass es einen Gesprächswunsch an die Koalition gebe, sagte Dobrindt im ARD-Fernsehen. Aber über Forderungen wie Schuldenbremse abschaffen oder Vermögensteuer wiedereinführen, könne man nicht reden.

Dobrindt betonte, er könne der SPD nur raten, jetzt nicht zu versuchen, bewusst Konflikte zu schüren und damit die Koalition zu belasten.



Zuvor hatte die neue SPD-Vorsitzende Esken - ebenfalls im ARD-Fernsehen - erklärt, sie sehe in der kritischen Haltung ihrer Partei zur Großen Koalition keine Belastung für die Arbeit der Bundesregierung. Es gebe jetzt nicht die Notwendigkeit, mit dem Regieren innezuhalten. Ihre Partei wolle etwa bei der Einführung der Grundrente aufs Tempo drücken.

SPD für Abkehr von Schuldenbremse

Mit Beschlüssen zur Haushalts- und Rüstungspolitik war der SPD-Bundesparteitag in Berlin zu Ende gegangen. Um mehr Investitionen zu ermöglichen, verlangt die SPD eine Abkehr von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Diese dürfe nicht zur Zukunftsbremse werden, heißt es in einem auf dem Parteitag verabschiedeten Antrag.



Deshalb wolle man sie in ihrer derzeitigen Form perspektivisch überwinden und neue Investitionen ermöglichen. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme des Bundes auf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Wiedereinführung der Vermögenssteuer gewünscht

Die Delegierten sprachen sich auch für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer aus. Sie beschlossen ein Konzept, das eine Besteuerung in Höhe von einem Prozent auf Nettovermögen ab zwei Millionen Euro vorsieht. Für sogenannte Superreiche soll die Belastung stufenweise auf bis zu zwei Prozent steigen. Für Alleinstehende und Verheiratete sollen Freibeträge gelten. Um Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten, soll es besondere Regeln geben. Der neue SPD-Vorsitzende Walter-Borjans bezeichnete die Vermögenssteuer als gerecht.

Perspektivisch: Keine deutschen Waffen an Länder außerhalb von EU und Nato

Rüstungsexporte sollen nach dem Willen der Sozialdemokraten weiter eingeschränkt werden. Langfristig sollen Länder außerhalb von EU oder Nato gar keine deutschen Waffen mehr bekommen. In der Bildungspolitik fordert die SPD eine Personaloffensive bei Lehrern und Erziehern sowie einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen.



Gestern wurde das Sozialstaatspapier verabschiedet, in dem verlangt wird, Hartz IV zu einem Bürgergeld weiterzuentwickeln. Die SPD plädiert zudem für die Einführung einer Kindergrundsicherung und einen Mindestlohn von zwölf Euro.



Die designierten Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans waren am Freitag gewählt worden. Walter-Borjans sagte heute, es sei auf dem dreitägigen Parteitag darum gegangen, das eigene Profil wiederzugewinnen. Ko-Chefin Esken meinte, die SPD stehe dafür, dass das Gemeinwohl wieder das Maß aller Dinge werde. Das Treffen habe gezeigt, dass man sich nicht auseinander treiben lasse. Die Delegierten könnten stolz auf die inhaltliche Arbeit sein.