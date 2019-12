Die SPD hat ihren Parteitag nach der Wahl der neuen Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht in Berlin die Arbeit am Parteiprogramm, insbesondere mit Blick auf die Sozialpolitik.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer betonte in ihrer Rede das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe innerhalb der Gesellschaft. Ohne eine perspektivische Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro seien etwa viele künftige Rentner auch nach langen Arbeitsjahren auf Grundsicherung angewiesen.



Darüber hinaus warb Dreyer dafür, tarifgebundene Unternehmen steuerlich besser zu stellen. Der SPD-Vorstand schlägt unter anderem vor, das Arbeitslosengeld II durch ein Bürgergeld abzulösen. Außerdem werden weitere Mitglieder des Parteivorstands gewählt.

Stegner: Profil gegenüber Union schärfen

Gestern hatten die Delegierten die designierten Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans auch offiziell bestätigt. Ein Antrag des linken Flügels in der SPD zum Ausstieg aus der Großen Koalition wurde abgelehnt.



Der bisherige SPD-Vize Stegner rief die Sozialdemokraten dazu auf, ihr Profil gegenüber der Union zu schärfen. Koalitionen seien Zweckbündnisse auf Zeit, sagte Stegner im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Vertreter des linken Parteiflügels verwies auf die anhaltenden Diskussionen über einen Verbleib der SPD in der Großen Koalition und erklärte, die Partei mache sich klein, wenn sie sich darüber definiere.



Eine deutlichere Absetzung von der Union nutze letztlich beiden, weil so etwa Rechtspopulisten geschwächt würden. Stegner lobte, die neuen Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans hätten dafür programmatische Klarheit geschaffen und Zustimmung gefunden.

Mattheis enttäuscht über Votum

Die Bundestagsabgeordnete Mattheis äußerte sich enttäuscht über die Ablehnung eines Antrags zur Beeindigung der Regierungskoalition. Sie sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Beschluss, lediglich in neue Gespräche mit der Union zu gehen, könne nicht zufriedenstellen. Für eine starke SPD müsse man raus aus der Großen Koalition und zwar mit der klaren Zielsetzung, die Partei zu erneuern und wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen.



Weitere Informationen zum SPD-Parteitag können Sie in diesem Beitrag aus den "Informationen am Morgen" hören. Die gestrigen Ereignisse können Sie in unserem Liveblog nachlesen.