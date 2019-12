Der bisherige SPD-Vizevorsitzende Stegner und Berlins Bürgermeister Müller sind nicht mehr Teil des SPD-Bundesvorstands. Beide waren bei den Beisitzerwahlen auf dem Bundesparteitag im ersten Wahlgang gescheitert und hatten auf einen zweiten Versuch verzichtet. Auch Außenminister Maas verfehlte in der ersten Runde die erforderliche Zahl an Delegiertenstimmen, kündigte aber an, im zweiten Wahlgang erneut anzutreten.

Familienministerin Giffey hingegen wurde im ersten Wahlgang als Beisitzerin in die SPD-Parteiführung gewählt, ebenso wie der SPD-Umweltexperte Miersch. Insgesamt wurden 14 von 24 Beisitzern in der ersten Runde gewählt.

Debatte über Sozialpolitik

Zuvor hatte die SPD auf dem Parteitag über ihr Konzept zu grundlegenden Reformen des Sozialstaats beraten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer betonte, die Sozialdemokraten wollten Hartz IV hinter sich lassen und die Lebensleistung der Menschen anerkennen. Dafür will die SPD unter anderem ein Bürgergeld als neue Grundsicherung einführen.



Die Delegierten diskutierten unter anderem die Frage, inwieweit Langzeitarbeitslose bei Pflichtverletzungen sanktioniert werden sollen. Dazu erklärte Arbeitsminister Heil, Kosten der Unterkunft sollten davon künftig ausgenommen sein.



Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf das Existenzminimum nicht unterschritten werden. Die Vertreterin des linken Parteiflügels, Mattheis, verlangte darüber hinaus, die Erhöhung des Mindestlohns nicht perspektivisch zu fordern, sondern sofort.



Gestern hatten die Delegierten die designierten Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans auch offiziell bestätigt. Ein Antrag des linken Flügels in der SPD zum Ausstieg aus der Großen Koalition wurde abgelehnt.