Die SPD will die Vermögenssteuer wieder einführen.

Der Bundesparteitag in Berlin beschloss mit großer Mehrheit ein Konzept, das eine Besteuerung in Höhe von einem Prozent auf Nettovermögen ab zwei Millionen Euro vorsieht. Für sogenannte Superreiche soll die Belastung stufenweise auf bis zu zwei Prozent steigen. Für Alleinstehende und Verheiratete sollen Freibeträge gelten. Um Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten, soll es besondere Regeln geben.



Der neue SPD-Vorsitzende Walter-Borjans bezeichnete die Vermögenssteuer als gerecht. Zudem forderte er ein Ende der Schuldenbremse. Auch die Begrenzung für die Aufnahme neuer Schulden müsse aufgehoben werden. Für Zukunfts-Investitionen etwa in Schulen und Straßen seien Kredite die völlig angemessene Größe, sagte er. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme des Bundes auf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung.



Zur Stunde wird über die Bildungspolitik beraten. Der dreitägige Parteitag der Sozialdemokraten geht im Laufe des Tages mit einem Schlusswort der neu gewählten Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans zu Ende.