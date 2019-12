Auf ihrem Bundesparteitag in Berlin haben die Sozialdemokraten ein Papier beschlossen, das unter anderem die Abschaffung von Hartz IV und die Einführung eines Bürgergeldes vorsieht. Auch die Leistungen für Kinder sollen neu geregelt werden. Zudem will die SPD die Mieten in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt für fünf Jahre praktisch einfrieren.

Erhöhungen sollen maximal im Umfang der Inflationsrate möglich sein, beschloss der Parteitag. Die Mieter brauchten diese Pause, sagte die bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen. Die Sozialdemokraten sprachen sich außerdem für ein Zehn-Jahres-Programm zum Bau von bezahlbaren Wohnungen aus.



Wenn Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, sollen die Mieter mindestens zehn Jahre Kündigungsschutz haben. Überprüfen will die SPD, ob die Grundsteuer weiter auf Mieter umgelegt werden darf.

SPD für Kindergrundsicherung

Für jedes Kind in Deutschland soll der Staat nach dem Willen der SPD künftig ein neues Kindergeld von mindestens 250 Euro bezahlen. Der SPD-Parteitag beschloss dazu am Samstag in Berlin einstimmig das Konzept einer Kindergrundsicherung. Damit sollen verschiedene Familienleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Hartz IV für Kinder und Teilhabeleistungen gebündelt werden.



Bei Familien mit geringem Einkommen soll das Kindergeld auf bis zu 400 Euro für Kinder bis 6 Jahre, 458 Euro für 6- bis 13-Jährige und 478 Euro für Jugendliche ab 14 steigen können. Vom neuen Kindergeld sollen monatlich 30 Euro auf ein Teilhabekonto in Form einer Kinderkarte fließen. Nutzen können soll man das für gebührenpflichtige Angebote wie Sportvereine, Schwimmbäder oder Musikschulen.

Dreyer: Hartz IV hinter sich lassen

Die Delegierten stimmten zudem dafür, Hartz IV zu einem Bürgergeld umzubauen. Das neue Sozialstaats-Konzept sieht auch vor, dass Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung erhalten und der Mindestlohn perspektivisch auf 12 Euro pro Stunde angehoben werden soll. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer betonte, die Sozialdemokraten wollten Hartz IV hinter sich lassen und die Lebensleistung der Menschen anerkennen.



Der neue SPD-Vizevorsitzende Kühnert sieht im neuen Sozialstaatskonzept seiner Partei keine rote Linie für die Zusammenarbeit mit der Union. Man habe das Konzept nicht mit der Erwartung beschlossen, dass es in zwei Monaten Regierungspolitik sei, sagte er am Rande des Parteitags. Es gehöre sich auch nicht, mit Erpressung in Gespräche einzutreten.

Giffey in Parteivorsitz aufgerückt

Zudem gab es weitere Vorstandswahlen. Bundesfamilienministerin Giffey rückte dabei in die Parteiführung auf. Sie wurde im ersten Wahlgang zur Beisitzerin gewählt. Ebenfalls erfolgreich waren unter anderem Umweltministerin Schulze, das bisherige Präsidiumsmitglied Uekermann und Fraktionsvize Miersch. Außenminister Maas war im ersten Anlauf durchgefallen, wurde aber im zweiten Durchgang gewählt.



Der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner und Berlins Regierender Bürgermeister Müller sind dagegen nicht mehr Teil des Parteivorstands. Sie verzichteten nach einem gescheiterten ersten Wahlgang auf die Beisitzerposten.



Gestern hatten die Delegierten die designierten Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans auch offiziell bestätigt. Ein Antrag des linken Flügels in der SPD zum Ausstieg aus der Großen Koalition wurde abgelehnt.