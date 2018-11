Der stellvertretende SPD-Vorsitzende, Stegner, sieht seine Partei nach den verlorenen Landtagswahlen in Hessen und Bayern in einer existenziellen Krise.

In einem internen Positionspapier, über das der "Spiegel" zuerst berichtete, forderte Stegner von der SPD, sich mit einem neuen Sozialstaatskonzept zu profilieren. Hartz IV habe ausgedient. Stegner will stattdessen ein solidarisches Grundeinkommen und eine Kindergrundsicherung.



In dem Papier stellt Stegner außerdem das Regierungsbündnis mit der Union infrage. Der SPD-Politiker schreibt, eine Große Koalition, die nicht für Stabilität sorge, habe keine Existenzberechtigung. Die Koalition müsse "drastisch und rasch" ihre Arbeit und das Erscheinungsbild ändern - oder sich auflösen.