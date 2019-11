Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner hat die Erklärung von Juso-Chef Kühnert kritisiert, für einen Stellvertreterposten im Parteivorstand zu kandidieren.

Aus Respekt vor dem Mitgliedervotum finde er die Ankündigung eigener Karriere-Ambitionen bei anderen nicht gut. Auch er selbst werde sich erst äußern, wenn das Ergebnis des Votums feststehe, sagte Stegner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er betonte, die SPD müsse einen Aufbruch schaffen. Sie werde nicht mehr viele Chancen bekommen.



Bis zum 29. November können die SPD-Mitglieder in einer Stichwahl über das künftige Vorsitzendenduo entscheiden. Dabei treten Bundesfinanzminister Scholz und die Brandenburger Landespolitikerin Geywitz gegen die Bundestagsabgeordnete Esken und den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans an. Die Gewinner der Mitgliederbefragung sollen dann im Dezember von einem Parteitag als Vorsitzende bestätigt werden.



Stegner hatte sich zusammen mit Gesine Schwan um das Amt beworben, war aber in der ersten Runde ausgeschieden.