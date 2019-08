Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD sollen sich auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen.

Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, Abschluss am 12. Oktober in München, erklärte der kommissarische Vorsitzende Schäfer-Gümbel. In den großen Landesverbänden werde es bis zu drei Veranstaltungen geben. Ziel sei es, dass sich möglichst viele Mitglieder ein eigenes Bild machen könnten, sagte der SPD-Politiker der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Vom 14. bis 25. Oktober kann die Basis über die künftige Parteiführung abstimmen. Anfang Dezember entscheidet dann ein Parteitag.