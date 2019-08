Bundesfinanzminister Scholz bietet nach Medienberichten an, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Das melden "Spiegel Online" und die "Süddeutsche Zeitung". Wie es heißt, erklärte Scholz am Montag in einer Telefonkonferenz mit den Interimsvorsitzenden Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel, er sei bereit anzutreten, wenn sie das wollten.

Widerspruch habe es nicht gegeben. Scholz spreche mit führenden Sozialdemokraten und suche eine Partnerin, mit der er als Doppelspitze antreten könne. Nach dem Rücktritt von Parteichefin Nahles im Juni hatte Scholz gesagt, er stehe aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung und halte die Kombination aus Minister, Vizekanzler und SPD-Chef für "völlig unangemessen".

Allmählich ein Debakel

Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan sagte in den "Informationen am Mittag" im Dlf (Audio-Link), heute früh habe es Gerüchte gegeben, dass ein Mitglied der Bundesregierung sich als Kandidat ins Gespräch bringe. Da habe er an Außenminister Maas oder Arbeitsminister Heil gedacht - keinesfalls aber an Scholz.



Die neue Entwicklung zeige, dass die ganze Sache allmählich zu einem Debakel für die Partei werde - und die SPD sich zusehends zum Gespött mache. Scholz ist nach Capellans Worten an der Parteibasis umstritten: Er gilt demnach als zu dröge und als Bürokrat.

Stegner und Schwan, Pistorius und Köpping

SPD-Vize Stegner und die Politikwissenschaftlerin Schwan wollen sich heute offiziell als Kandidaten vorstellen. Bundesfamilienministerin Giffey hatte gestern mitgeteilt, sie wolle nicht kandidieren.



Wie eine Parteisprecherin heute bestätigte, kündigten auch die sächsische Integrationsministerin Köpping und der niedersächsische Innenminister Pistorius eine Bewerbung an. Pistorius ist 61 Jahre alt, er gilt als prominenter Innenpolitiker, der auch schon als Nachfolger von Ministerpräsident Weil gehandelt wurde. Köpping ist 59 und seit 2014 Integrationsministerin in Sachsen. Sie hat sich vor allem in Ostdeutschland einen Namen gemacht.



Die Frist für eine Bewerbung um den SPD-Vorsitz läuft bis zum 1. September.