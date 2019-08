Der neue Kandidat um den SPD-Vorsitz, Robert Maier, hat seine inhaltlichen Vorstellungen konkretisiert.

Er stehe für eine klare Positionierung "Mitte-Mitte-Links" mit einem starken Rechtsstaat und einem starken Sozialstaat und Zukunftsoptimismus, sagte der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums der Nachrichtenagentur Reuters. Auch wolle er, dass das Bild seiner Partei in ökonomischen Fragen wieder deutlich positiver werde. Maier, der alleine antreten will, kritisierte zudem eine Fokussierung auf eine mögliche Doppelspitze. Eine solche an sich sei noch keine Lösung der Probleme der SPD. Es könne am Ende auf eine Doppelspitze hinauslaufen, müsse es aber nicht.



Noch bis zum 1. September können sich Kandidatinnen und Kandidaten um die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Vorsitzenden Nahles bewerben.