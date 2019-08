Was von Franz Müntefering einmal als das schönste Amt neben dem des Papstes bezeichnet wurde, ist zu einem Himmelfahrtskommando geworden. So richtig reißt sich niemand darum, die traditionsreiche, mehr als 150 Jahre alte SPD führen zu dürfen. Die großen Namen fehlen, es wird taktiert ohne Ende. Lars Klingbeil, der 41-jährige Generalsekretär aus Niedersachsen, würde ja gern, aber er wartet ab, bis sich andere potentielle Anwärter aus seinem Landesverband erklären, Innenminister Boris Pistorius und vor allem Ministerpräsident Stephan Weil. Eigentlich zieht den nichts nach Berlin. Zugleich aber wird immer wieder betont, man müsse ihn nur lange genug bitten. Weil gilt als erfolgreicher Regierungschef, er hat eine Wahl gewonnen, als die SPD im Bund nach dem Schulz-Desaster schon am Boden lag, doch gerade deshalb scheut er sich anzutreten – die sterbende Bundespartei könnte ihn im Land mit nach unten ziehen. Mit einer verräterischen Formulierung wiederholt er nun, keinerlei Ambitionen zu haben: "Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde." Versichert er wörtlich. "Das erwarte ich nicht!" Erwartet er also doch noch die Bewerbung starker Kandidaten, damit der Kelch an ihm vorübergeht?

Jung, ostdeutsch, weiblich

Franziska Giffey wäre da eine geeignete Persönlichkeit. Jung, ostdeutsch, weiblich – eine Frau, die mit ihrer burschikosen Art einen Draht zu den Menschen findet, was bräuchte die Partei mehr für einen Neuanfang? Plagiatsvorwürfe machen ihr Schwierigkeiten, auch die Tatsache, dass sie als Familienministerin im Kabinett sitzt. Es dürfte schwer fallen, die SPD-Mitglieder beim Schaulaufen der Kandidaten vom Verbleib in der Großen Koalition zu überzeugen. Beim Klimaschutz werden sie die Latte sehr hoch legen müssen – die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung oder auch das Aus für Hartz IV gelten als Themen, mit denen sich der Koalitionsbruch erklären ließe. Franziska Giffey jedoch steht wie keine andere für den Fortbestand der Regierung, das gilt auch für Arbeitsminister Hubertus Heil, der bereits abgesagt hat oder für Außenminister Heiko Maas, der noch über eine Kandidatur nachdenken soll.

SPD-Stammland

Und sollte am 1. September das SPD-Stammland Brandenburg verloren gehen, werden sich wohl alle Bewerber dazu bekennen müssen, Deutschlands Sozialdemokraten in die Opposition zu führen. Das könnte am Ende tatsächlich zu Gunsten der Außenseiter gehen – des Oberbürgermeister-Duos Simone Lange und Alexander Ahrens etwa, das sich klar für das Groko-Ende stark macht. Ob es allerdings wirklich mal wieder schön sein kann, das Erbe von August Bebel, Otto Wels, Willy Brandt und anderen ehrwürdigen Sozialdemokraten anzutreten, vermag heute niemand vorher zu sagen.

