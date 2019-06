In der SPD mehren sich die Stimmen, die Mitglieder in einer Urwahl über die neue Parteispitze abstimmen zu lassen. Für diese Idee sprachen sich Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und Bayerns SPD-Vorsitzende Kohnen aus. Auch die Hamburger Landesvorsitzende Leonhard sagte, sie könne sich eine Urwahl vorstellen.

Die Entscheidung über eine neue SPD-Führung würde dann wohl erst im Dezember fallen. Generalsekretär Klingbeil sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", sollten sämtliche Mitglieder abstimmen, bräuchten die Kandidaten Zeit, um sich zu präsentieren. Das spreche dagegen, den für das Jahresende geplanten Bundesparteitag vorzuziehen.

Mehr Klarheit ab 24. Juni

Der SPD-Vorstand will am 24. Juni den Weg für die Neuwahl der Spitze ebnen. Nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Nahles führen übergangsweise die Vize-Vorsitzenden Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel die SPD. Dreyer bewertet die Überlegungen über eine Doppelspitze skeptisch. Damit ließen sich nicht alle Probleme lösen, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Ferner denkt sie über Machtoptionen mit Grünen und Linken im Bund nach. Ihre Partei könne sich nur jenseits der Großen Koalition erholen, betonte Dreyer. Sie strebe Mehrheiten jenseits der Union an.

Mehrere SPD-Politiker für starke Rolle Kühnerts

Flensburgs Oberbürgermeisterin Lange sprach sich für eine Kandidatur von Juso-Chef Kühnert für den SPD-Vorsitz aus. Das würde sie freuen, sagte sie dem Magazin "Der Spiegel". Lange hatte vergangenes Jahr erfolglos gegen die zurückgetretene SPD-Chefin Nahles kandidiert. Schleswig-Holsteins SPD-Chefin Midyatli warb für eine führende Rolle Kühnerts im nächsten Parteivorstand. Ähnlich äußerte sich Nordrhein-Westfalens SPD-Vize Lemmen. In zwei Wochen soll der Weg für die Wahlen vorbereitet werden.