Die SPD-Politikerin Scheer und ihr Kollege Lauterbach haben in Berlin die Pläne ihrer gemeinsamen Bewerbung für den Parteivorsitz erläutert.

Dabei plädierten beide für ein Ende der Großen Koalition. Zur Begründung hieß es, die Sozialdemokraten hätten in dem Regierungsbündnis mit der Union zu wenig erreicht. So dürfe die Umweltpolitik nicht weiter vernachlässigt werden, sondern müsse in Einklang mit der Sozial- und Wirtschaftspolitik gebracht werden. Anders als Scheer hatte sich Lauterbach nach der Bundestagswahl noch für die Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. Beide gehören in ihrer Fraktion der Parlamentarischen Linken an. Die SPD sucht nach dem Rücktritt von Andrea Nahles eine neue Führung und hat dafür auch den Weg für eine mögliche Doppelspitze freigemacht.



Zuvor hatten Europa-Staatsminister Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Kampmann ihre gemeinsame Kandidatur angekündigt. Entscheiden soll ein Parteitag im Dezember.