Mission erfüllt. Nowabo hat fertig. "Mit der Übernahme des Parteivorsitzes war für mich nie eine weitere Karriereplanung verbunden", betont Norbert Walter-Borjans. Der 69jährige will weder Kanzler noch Minister werden. Er hatte stets den Eindruck erweckt, die SPD nur vorübergehend führen zu wollen. Sein Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen, hat er erreicht. Jetzt sollen die Jüngeren ran.

Richtung vorgegeben - auch für Esken

Und er hat gleich die Richtung für die Nachfolge vorgegeben: Wer die Partei führt, soll nicht im Kabinett sitzen. Das ist auf seine Co-Chefin Saskia Esken gemünzt. Sie hatte ursprünglich erklärt, auf dem Parteitag im Dezember erneut kandidieren zu wollen. Doch nach dem überraschenden Wahlerfolg drängt es die 60-Jährige ins Kabinett. Als Digitalministerin kann sich der wahrscheinliche künftige Kanzler Olaf Scholz Esken vorstellen, als Parteichefin aber wird sie für ihn zum Problem.

Scholz selbst hat heute umgehend abgewunken, er hat kein Interesse mehr am schönsten Amt neben dem des Papstes. Das mag überraschen, wollte er doch 2019 unbedingt SPD-Vorsitzender werden. Seine heutige Entscheidung zeigt aber: Scholz ging es vor allem um ein Sprungbrett zur Kanzlerkandidatur. Als wohl künftiger Regierungschef will er sich jedoch nicht zerreiben lassen – so wie sein Ziehvater Gerhard Schröder, der im Streit mit den Genossen um seine Agenda-Politik die Parteiführung genervt hingeworfen hatte.

Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, aufgenommen beim Campaign Camp 2021 der SPD im Willy-Brandt-Haus in Berlin (picture alliance/ dpa/ Janine Schmitz/photothek.de)

Mützenich mit der Fraktion ausgelastet

Dem Kanzler Scholz sollen andere den Rücken frei halten. Fraktionschef Rolf Mützenich dürfte gut damit zu tun haben, die vielen neu in den Bundestag gewählten Jusos von den Realitäten des Regierens zu überzeugen. Dass ein 25-Prozent-Wahlsieg kein Wünsch-Dir-was-Konzert ermöglicht, müssen auch viele Parteimitglieder erst noch verstehen - insbesondere jene, die bis zuletzt von einem Linksbündnis geträumt haben.

Klingbeil und Schwesig als Zukunft der SPD

Zwei Namen drängen sich nun auf, die die SPD in die neue Zukunft führen könnten: Generalsekretär Lars Klingbeil, der gemeinsam mit Walter-Borjans eine erfolgreiche Wahlkampagne geführt hat. Und Manuela Schwesig, die sich als fulminante Wahlsiegerin in Mecklenburg-Vorpommern für noch Größeres empfohlen hat. Sie hat stets sehr gut mit Scholz zusammengearbeitet. Und mit 47 Jahren ist sie jung genug, um irgendwann selbst eine Kanzlerkandidatur anzustreben. Schwesig ist eine, die noch eine Mission hat.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.