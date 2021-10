Die SPD-Politikerin und Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hat zurückhaltend auf Spekulationen reagiert, die Führung ihrer Partei zu übernehmen.

Im ARD-Fernsehen betonte Schwesig, sie sei erst vor kurzem im Amt der Ministerpräsidentin bestätigt worden. Ihr Fokus liege jetzt darauf, eine stabile Regierung in ihrem Bundesland zu bilden. Sie wolle sich nicht an Personalspekulationen beteiligen. Der SPD-Bundestags-Fraktionschef Mützenich hatte im Deutschlandfunk Schwesig als Kandidatin für eine neue Doppelspitze ins Gespräch gebracht - zusammen mit Generalsekretär Klingbeil.



Hintergrund ist der Rückzug von Parteichef Walter-Borjans. Seine Kovorsitzende Esken kann sich eine weitere Amtszeit vorstellen, ist aber auch als Ministerin in einer neuen Bundesregierung im Gespräch.

