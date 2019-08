Die SPD plant eine neue Vermögensteuer. Diese wird in Deutschland seit 1997 nicht mehr erhoben. Denn: Das Bundesverfassungsgericht hat für die Steuer hohe Hürden aufgestellt.

Was kritisierte das Gericht?

In ihrem Urteil von 1995 bemängelten die Karlsruher Richter unter anderem die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen für Immobilien und sonstige Vermögen. Damals wurde reines Geldvermögen voll besteuert, Grundvermögen allerdings nicht. Diese Ungleichheit war aus Sicht der Richter nicht akzeptabel.



Die grundlegende Schwierigkeit einer Vermögensteuer ist, den Wert des Vermögens korrekt zu beziffern. Wie viel ist ein Grundstück oder ein Kunstwerk tatsächlich wert? Das ist nicht immer so leicht zu beantworten.

Was genau plant die SPD?

Das Parteipräsidium hat ein Eckpunktepapier verabschiedet. Demnach ist ein Steuersatz von einem Prozent angedacht, bei sehr großen Vermögen auch bis zu 1,5 Prozent. Betroffen sind Grundbesitz und Immobilien, Unternehmensanteile, Geldvermögen, Aktien und Wertpapiere. Die Steuer soll nicht nur für Personen, sondern auch für Kapitalgesellschaften gelten. Allerdings sollen laut SPD keine Jobs gefährdet werden, was durch Verschonungsregeln festgeschrieben werden soll, etwa bei Betriebsvermögen, wenn Firmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.

Was sind die Argumente der Gegner?

Kritiker meinen: Durch die Vermögensteuer kommt es zu einer ungerechten Doppelbesteuerung. Betroffene müssten erst Einkommenssteuer abführen und auf das versteuerte Einkommen dann noch die Vermögensteuer. Dazu kommt: Um das Vermögen zu beziffern, braucht es ausreichend qualifiziertes Personal in den Behörden.



Zudem argumentieren einige Parteien, dass wohlhabende Menschen in Deutschland ohnehin schon hohe Steuern zahlen. So sagt der FDP-Vorsitzende Lindner, mit einer weiteren Steuer würde die SPD den Wirtschaftsstandort Deutschland bewusst schädigen. Widerstand gegen die Pläne der Sozialdemokraten haben neben der FDP auch die Koalitionspartner CDU und CSU angekündigt.Der AfD-Vorsitzende Meuthen erklärte zudem, er sei sich sicher, dass sich die SPD mit diesem Vorschlag, für den es keinerlei fiskalische Notwendigkeit gebe, nicht durchsetzen werde. Auch aus der Wirtschaft kam Kritik. So befürchtet der Präsident des ifo-Instituts, Fuest, eine Kapitalflucht oder andere negative Folgen.

Wer unterstützt eine Vermögensteuer?

Von den politischen Parteien sind neben der SPD auch die Linken und die Grünen für eine solche Abgabe. Der Sozialverband VdK unterstützt die Pläne ebenfalls. Vor allem die Sozialsysteme und arme Menschen könnten profitieren, hieß es. Die Vermögensteuer sei die Umverteilung, die Deutschland dringend brauche.



Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht die Debatte ebenfalls positiv. Deutschland brauche eine grundlegende Reform seines Steuersystems, sagte Institutsleiter Fratzscher. Dabei dürfe auch die Frage einer Vermögensteuer kein Tabu sein.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In immer weniger Ländern gibt es eine Steuer für persönliche Vermögen. Im vergangenen Jahr hatte Frankreich seine Vermögensteuer umgestellt auf eine Steuer auf Grundeigentum. Solche Regelungen gibt es auch in den USA und in Großbritannien.



Neben einzelnen Kantonen in der Schweiz erhebt unter anderem Spanien eine Vermögensteuer. In Norwegen liegt die Abgabe beispielsweise bei 1,1 Prozent des steuerlichen Vermögenswerts. Dafür gibt es keine Gewerbesteuer.