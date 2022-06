Andreas Bovenschulte fordert eine Übergewinnsteuer. (dpa)

Der SPD-Politiker will heute eine entsprechende Initiative im Bundesrat einbringen. Bovenschulte sprach sich im Deutschlandfunk dafür aus, Unternehmen zusätzlich zu besteuern, die durch den Krieg in der Ukraine hohe Gewinne machen würden. Das seien unter anderem die Mineralölkonzere, die sich derzeit eine "goldene Nase" verdienten. Wenn Gewinne erzielt würden, denen keine zusätzlichen wirtschaftlichen Leistungen oder Innovationen gegenüberstünden, sollte man eine solche Steuer in Erwägung ziehen, führte Bovenschulte aus. Es gehe nicht darum, Unternehmen, die viel leisten würden, ihre guten Gewinne zu neiden.

Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger, und ihr Energieminister Barke, beide SPD, sprachen sich für die Einführung einer Übergewinnsteuer aus. Diese müsse jedoch vernünftig austariert sein, damit sie rechtlich standhalte, bekräftigte Barke gestern Abend bei einer Veranstaltung des Saarländischen Rundfunks und der Saarbrücker Zeitung

