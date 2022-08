Russischer Ukraine-Krieg

Der Aufruf richte sich nicht an Bundeskanzler Scholz, Anlass sei vielmehr der bevorstehende Anti-Kriegstag am 1. September, sagte Dieren, einer der Erstunterzeichner, im Deutschlandfunk ( audio-link ). Er äußerte zugleich die Auffassung, dass der Appell nicht von der SPD-Linie abweicht. Scholz habe seit Monaten betont, dass die Bundesrepublik nicht Kriegspartei werden dürfe, sagte Dieren mit Blick auf die Waffenlieferungen an die Ukraine. Der SPD-Abgeordnete unterstrich, dass er Waffenlieferungen an die Ukraine keinesfalls kategorisch ablehne. Aber man müsse stets sorgfältig abwägen. Im besagten Appell wird unter anderem vor der Lieferung von Kampfpanzern und Kampfjets an die Ukraine gewarnt.