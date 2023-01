Wegen Repressionen

Der SPD-Politiker Andreas Larem (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Larem sagte im Deutschlandfunk, die Weltverbände sollten ein Zeichen setzen. Es sei natürlich schade für die Sportlerinnen und Sportler, wenn sie dann nicht ihren Sport ausüben könnten. Er halte das aber für "das kleinere Übel, wenn man versuchen könnte, dadurch mehr Druck auf das Regime zu bekommen." Die iranische Regierung wolle mit prominenten Opfern Druck auf die Demonstranten ausüben, erklärte der Bundestagsabgeordnete. Da sich das Volk stark mit Sportlern identifiziere, sei dies ein Grund, warum die Führung in Teheran die Repressionen auch auf den Sport übertrage.

Im Iran sind in den vergangenen Jahren immer wieder Sportler inhaftiert und auch hingerichtet worden. So befindet sich der Fußballer Amir Nasr-Azadani im Gefängnis, weil er sich mit den Protesten im Land solidarisiert hatte. Der SPD-Politiker Larem übernahm für ihn eine politische Patenschaft und setzt sich für eine Freilassung ein. Es bestehe aber die realistische Gefahr, dass Nasr-Azadani hingerichtet werden könnte, ergänzte Larem. Das Urteil könnte seinen Angaben zufolge bereits am Mittwoch fallen.

