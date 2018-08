Der SPD-Europaabgeordnete Leinen hält die Idee der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" für eine Totgeburt. Man könne der Republik nicht einfach eine neue Linksbewegung verordnen, sagte er in einem Beitrag des Deutschlandfunks.

Er sei selber Sprecher von zwei Bewegungen gewesen, einer Umwelt- und einer Friedensbewegung. So etwas müsse von unten aus dem Volk kommen. Diese linke Sammlungsbewegung habe daher keine guten Startchancen. Laut Leinen gibt es weder aufkeimende Proteste in den Straßen gegen die Rentenpolitik der Bundesregierung, die Wohnungsbaupolitik oder anderes. Neben den Themen fehlten der Bewegung die Symbolfiguren: Lafontaine und Wagenknecht seien in gewisser Weise auch verbraucht, führte der SPD-Europaabgeordnete mit Blick auf die Linken-Fraktionschefin und den früheren Parteichef der Linken aus. Sie sind die prominentesten Vorkämpfer der Bewegung.



Kritik kommt auch von Klaus Staeck, dem Präsidenten der Akademie der Künste, der sich linken Bewegungen gegenüber ansonsten offen äußert. Wagenknecht sei für ihn die falsche Initiatorin, sagte er der "Saarbrücker Zeitung". Er traue ihr am wenigsten ehrliche Absichten zu. Politik sei keine Talkshow.



Linken-Fraktionsvize de Masi verteidigte die von ihm mitbegründete Sammlungsbewegung. Viele Menschen fühlten sich mit ihren Alltagssorgen von den Parteien nicht mehr vertreten, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Die Initiative rücke soziale Themen wie bezahlbare Mieten und Bekämpfung der Altersarmut in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Da gehörten sie auch hin. "Aufstehen" biete politikverdrossenen Menschen die Möglichkeit, sich zu engagieren, betonte de Masi. Seinen Angaben zufolge gibt es seit dem Start der linken Sammelbewegung vor wenigen Tagen bereits zehntausende Anmeldungen.



Die Sammlungsbewegung trägt den Namen "Aufstehen" und ist seit Samstag mit einer Internetseite präsent. Es gibt Videos, in denen Bürger über Probleme in Deutschland reden. Teile der Links-Partei sehen die Gründung kritisch.