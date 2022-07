Förderprogramme

Die Folgen wären für den internationalen Austausch fatal, sagte Müller im Deutschlandfunk. In laufende Programme reinzugehen, sei das Gegenteil von Verlässlichkeit. Im Bildungsbereich brauche man Planungssicherheit und hier werde nun die Axt angelegt. Gerade in der Krise wolle man den Menschen aber eine Perspektive bieten, in Ungarn oder Russland hätten Stipendiaten keine. Deutschland stehe im internationalen Wettbewerb, man müsse darauf achten, dass andere diese nun entstehende mögliche Lücke nicht füllten. Einige Programme in internationaler Kooperation hätten durch die drastischen Kürzungen keine Zukunft und müssten dann abgebrochen werden. Müller betonte, dass im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, dass Bildung ein Schwerpunkt darstellen solle.