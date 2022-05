Bundesverteidigungsministerin

Rücktrittsforderungen aus den Reihen der Opposition wies Roth zurück. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann nahm Lambrecht in Schutz. In der Ukraine tobe ein Krieg und Deutschland leiste sich eine Debatte über so ein Thema, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses im Deutschlandfunk . Frau Lambrechts Verhalten sei juristisch in Ordnung, politisch aber nicht klug gewesen. Gestern hatte Strack-Zimmermann mit Blick auf die SPD-Politikerin im Sender Welt TV Aufklärung verlangt. Das Ganze sei nicht wirklich korrekt gewesen.