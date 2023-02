Nach Meloni-Antrittsbesuch

Man müsse sich darauf einstellen, dass diesen Worten Taten folgten. Beim EU-Gipfel in der kommenden Woche werde sich zeigen, ob Meloni etwa in der Migrationsfrage kompromissbereit sei.

Eine Nagelprobe für das deutsch-italienische Verhältnis werde sein, wie die Koalition in Rom mit dem ausgehandelten Freundschaftsvertrag beider Länder umgehe, meinte Schäfer . Die Frage sei, ob sich die jetzige Regierung an das halte, was mit der Regierung Draghi verhandelt worden sei. Hier könne man nur auf Kontinuität hoffen.