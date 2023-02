Die ialienische Ministerpräsidentin Meloni zu Gast bei Bundeskanzler Scholz in Berlin (Philipp Znidar / dpa)

Die italienische Regierungschefin Meloni habe im Wahlkampf eine nationalistische Politik im Stil von "Italy first" versprochen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Man müsse sich darauf einstellen, dass diesen Worten Taten folgten. Beim EU-Gipfel in der kommenden Woche werde sich zeigen, ob Meloni etwa in der Migrationsfrage kompromissbereit sei.

