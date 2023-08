Zwei Jahre Taliban-Herrschaft in Afghanistan

Ralf Stegner (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wenn man keine Kontakte habe, dann habe man auch keinerlei Einfluss, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Man schulde es den Menschen in Afghanistan, dass man sie nicht ignoriere. Auch dürfe man das Land nicht sich selbst überlassen, weil man woanders hinschaue. Stegner fügte hinzu, natürlich könne man nicht einfach Botschafter austauschen, aber unterhalb dessen gebe es auch andere Ebenen. Der SPD-Politiker äußerte sich anlässlich des Jahrestages der Rückkehr Taliban an die Macht in Afghanistan heute vor zwei Jahren.

Zuvor hatte sich bereits die Welthungerhilfe mit Blick auf die notleidende Bevölkerung für einen pragmatischen Umgang mit den Islamisten ausgesprochen.

