Autofreie Sonntage hätten in der Vergangenheit nicht geschadet und könnten auch in der heutigen Zeit einen Beitrag leisten, wenn eine entsprechende Verknappung dies erfordere, sagte Scheer der Zeitung "Die Welt". Russlands Drohung, Gaslieferungen über Nord Stream 1 einzustellen, sei eine Machtdemonstration und zeige die Gefahr von einseitigen Ressourcen-Abhängigkeiten. Nach einem von arabischen Staaten verfügten Öl-Boykott hatte es zum Beispiel 1973 an vier Sonntagen in Deutschland Fahrverbote gegeben.

Die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland sind infolge des Kriegs in der Ukraine erstmals über die Schwelle von zwei Euro gestiegen. Wie der ADAC mitteilte, kostete Superbenzin der Sorte E10 gestern durchschnittlich 2,01 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,03 Euro.

