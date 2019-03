Die SPD-Digitalpolitikerin Esken hat kein Verständnis für die Kritik an den Jugendprotesten. Sie könne sehr gut nachvollziehen, dass junge Menschen das Gefühl hätten, nicht gehört zu werden. Es gehe um einen Konflikt zwischen denen, die eher die traditionelle Welt vertreten und denen, die sich eher im Internet bewegen würden, so Esken im Deutschlandfunk.

Für die jungen Menschen gebe es aber Mittel und Methoden, um sich Gehör zu verschaffen. Esken verwies in diesem Zusammenhang auf die Demonstrationen am Hambacher Forst gegen die Klimapolitik. Dort hätten junge Leute den Kohleausstieg maßgeblich vorangetrieben. Das zeige, dass es sich lohne, sich politisch zu engagieren.



Mit Blick auf die jüngsten Demonstrationen gegen den Artikel 13 der geplanten EU-Urheberrechtsreform sagte die SPD-Politikerin, sie sei von der Begeisterung und Zuversicht der jungen Leute beeindruckt. Den Vorwurf, die Jugendlichen seien in der Debatte von Google gesteuert, nannte Esken "Verleumdung". Es gehe allein darum, ein Argument zu diskreditieren.



Der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Medienkonzerns, Döpfner, hatte die Proteste gegen den Kompromiss zur EU-Urheberrechtsreform krtitisiert. Dabei werde viel Manipulation und Desinformation gerade junger Leute betrieben, die eigentlich von der Neuregelung profitieren könnten, sagte Döpfner.