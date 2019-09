Die SPD-Politikerin Akgün hat für Deutschland ein Einwanderungsgesetz mit klaren Regeln gefordert.

Das faktische Nicht-Reglement der Einwanderung mache den Einheimischen Angst, sagte Akgün dem "Bonner General-Anzeiger". Zwischen Einwanderern, Flüchtlingen und Asylbewerbern werde nicht hinreichend differenziert. So werde das Asylrecht zu einer "Hintertür für Arbeitsmigration".



Akgün plädiert für ein Punktesystem als Kriterium für Einwanderung. So gebe es in den USA praktisch keine Probleme mit Muslimen, weil dort vor allem gut gebildete Muslime aufgenommen würden, betonte die SPD-Politikerin. Dagegen habe Deutschland über Jahrzehnte "vorwiegend bildungsferne Einwanderung erlebt". Gemessen an diesen Bedingungen sei die Integration hier aber eine Erfolgsgeschichte.