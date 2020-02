Nach der jüngsten Eskalation in der Provinz Idlib hat sich die SPD-Politikerin Özoguz für eine umfassende Waffenruhe ausgesprochen.

Es müssten Wege gefunden werden, damit die Menschen nicht von allen Seiten beschossen würden, sagte Özoguz im Deutschlandfunk. Deutschland und Europa müssten darauf hinwirken, dass sich alle Beteiligten in dem Bürgerkrieg an einen Tisch setzen.



Am Montag waren bei einem syrischen Angriff in Idlib fünf türkische Soldaten getötet worden. Der türkische Präsident Erdogan kündigte daraufhin neue Vergeltungsmaßnahmen an. Özoguz sagte, sie habe kein Verständnis für das türkische Vorgehen. Zugleich betonte sie, dass fast das ganze Land in dieser Frage hinter Erdogan stehe.



Idlib grenzt an die Türkei. In dem von Rebellen kontrollierten Gebiet leben rund drei Millionen Zivilisten. Die von Russland unterstützte Offensive der Truppen von Präsident Al-Assad hat eine Massenflucht in Richtung der türkischen Grenze ausgelöst. Allein seit Dezember wurden laut den UN durch den Regierungsvormarsch fast 700 000 Menschen vertrieben.