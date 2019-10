SPD-Generalsekretär Klingbeil sieht die Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten für die künftige Parteispitze als Erfolg an.

Man habe gezeigt, dass die Partei lebe, sagte Klingbeil zum Auftakt der letzten Regionalkonferenz in München. Das Interesse sei sehr groß gewesen. Insgesamt stellen sich noch sechs Kandidatenduos zur Wahl.



Ab Montag können die SPD-Mitglieder über die künftige Führung abstimmen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am 26. Oktober feststehen. Endgültig gewählt wird der neue Vorstand auf einem Parteitag Anfang Dezember in Berlin.