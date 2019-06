Die in innerparteiliche Kritik geratene SPD-Vorsitzende Nahles erhält Unterstützung von sozialdemokratischen Spitzenpolitikern.

Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einem Appell, den Nahles' Stellvertreter formuliert haben, darunter Vizekanzler Scholz und die Ministerpräsidentinnen Dreyer und Schwesig. Darin heißt es, die massive öffentliche Kritik sei unfair. In der Stellungnahme wird ein solidarischer Umgang angemahnt. Die SPD müsse in der Sache offen und kritisch, aber respektvoll über einen Weg aus der Krise sprechen.



Umweltministerin Schulze sagte im Interview mit dem Südwestrundfunk, sie wünsche sich, dass an Nahles ein "fairer Maßstab" angelegt werde. Sie finde, dass die Partei- und Fraktions-Chefin "das wirklich gut macht", sagte Schulze. Nahles habe neuen Raum für Diskussionen geschaffen und das soziale Profil der SPD gestärkt. Der ehemalige Bundestagspräsident Thierse hat laut einem Medienbericht die SPD-Bundestagsabgeordneten davor gewarnt, Partei- und Fraktionschefin Nahles zu stürzen.



Hintergrund der Kritik an Nahles ist das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Europawahl und im jahrzehntelang SPD-geführten Bremen.