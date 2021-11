Die SPD-Vorsitzende Esken will erneut für die Parteispitze kandidieren. Das kündigte sie in einem Zeitungsinterview an. Ihr Ko-Vorsitzender Walter-Borjans hatte zuvor angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. Sein Amt könnte Generalsekretär Klingbeil übernehmen.

Sie sehe ihre Aufgabe darin, die SPD zu modernisieren und ihre Werte zu stärken, sagte Esken der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Deshalb habe sie sich entschieden, ihre Bewerbung für das Amt der Vorsitzenden zu erneuern. Walter-Borjans und sie hätten in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht, erklärte Esken: '"Die SPD ist geeint, erfolgreich und stark wie seit Jahren nicht mehr." Diesen Weg wolle sie fortsetzen.

Absage an Ministeramt

Bislang war Esken als mögliche Ministerin in der künftigen Bundesregierung gehandelt worden. Der bisherige Ko-Vorsitzende Walter-Borjans hatte vor einigen Tagen angekündigt, nicht mehr anzutreten. Das löste bei den Sozialdemokraten eine Personaldebatte aus.



Als aussichtsreicher Kandidat für die Doppelspitze gilt Generalsekretär Klingbeil. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig ist für den Vorsitz im Gespräch. Der SPD-Vorstand will am Montag einen Vorschlag für das neue Führungsduo machen. Gewählt wird dann auf dem Bundesparteitag der SPD vom 10. bis 12. Dezember.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.