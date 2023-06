Gebäude-Energiegesetz

Heizkessel einer Gasanlage (pa/Kirchner-Media/Marco Steinbrenner)

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, schlagen mehrere sozialdemokratische Bundestags-Abgeordnete vor, dass nur in Neubauten die Installation etwa von Wärmepumpen oder Hybridheizungen verpflichtend sein soll. In bestehenden Gebäuden hingegen brauchten nicht mehr funktionsfähige Öl- und Gasheizungen nur freiwillig gegen Systeme ausgetauscht werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. An der Finanzierung solch klimaschonender Geräte solle sich der Staat bis zum Jahr 2030 beteiligen.

In der Ampel-Koalition schwelt seit Wochen ein Konflikt über die Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes. Derzeit ist unklar, ob das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann.

