Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig legt ihr Amt als kommissarische SPD-Vorsitzende nieder.

Das teilte sie in einer Kabinettssitzung in Schwerin mit. Schwesig erklärte zur Begründung, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Das Amt der Ministerpräsidentin und den Vorsitz des SPD-Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern wolle sie behalten. Aufgrund der notwendigen medizinischen Behandlung werde sie aber in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen können. Schwesig teilte weiter mit, nach intensiven Gesprächen mit ihren behandelnden Ärzten sei sie sehr zuversichtlich, dass sie wieder vollständig gesund werde.



Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, wird nach dem Rückzug Schwesigs die SPD ab Oktober für einige Wochen als alleinige kommissarische Vorsitzende führen. Der andere Co-Vorsitzende Schäfer-Gümbel wird zum 1. Oktober seinen Posten als Arbeitsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit antreten. Dreyer sagte, es seien dann nur noch wenige Wochen bis zum Bundesparteitag. Auf dem Parteitag Anfang Dezember soll eine neue Parteispitze gewählt werden.