Der Seeheimer Kreis in der SPD will Spitzenverdiener nach der Bundestagswahl stärker belasten.

Wenn die Steuersätze für die höchsten Einkommen auf bis zu 49 Prozent angehoben würden, könne auch der Solidaritätszuschlag ganz wegfallen, heißt es laut "Handelsblatt" in einem Grundsatzpapier. Dem konservativen Flügel der Sozialdemokraten schwebt demnach ein Stufenmodell vor. In diesem würden die derzeit gültigen 42 Prozent Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 90.000 Euro greifen - und damit deutlich später als jetzt. Ab einem Einkommen von 125.000 Euro würden 45 Prozent fällig werden. Der Reichensteuersatz, der oberhalb von 250.000 Euro zu versteuerndem Einkommen liegt, solle auf 49 Prozent angehoben werden.



Beschlossen ist bisher, dass der Solidaritätszuschlag Anfang 2021 in einem ersten Schritt für etwa 90 Prozent der Zahler entfallen soll.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.