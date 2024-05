Mutmaßlicher Cyber-Angriff aus Russland

SPD sieht politische Haltung als Grund für digitale Attacke

SPD-Generalsekretär Kühnert sieht die politische Haltung seiner Partei als Ursache für den mutmaßlich russischen Cyber-Angriff. Kühnert sagte, Kremlchef Putin greife die SPD an, weil sie in besonderer Weise die wehrhafte Demokratie in Deutschland verkörpere. Man stehe unmissverständlich an der Seite der von Russland überfallenen Ukraine.