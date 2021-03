Die Ko-Vorsitzende der Linken, Hennig-Wellsow, hat mit Wohlwollen auf das neue Wahlprogramm der SPD reagiert.

Die Partei entwickle immer mehr Gemeinsamkeiten mit den Linken. Wenn es nach der Bundestagswahl eine Mehrheit für ein rot-rot-grünes Bündnis gebe, sollte ernsthaft verhandelt werden, betonte Hennig-Wellsow in Berlin. Grundsätzlich positiv äußerte sich auch der Ko-Vorsitzende der Grünen, Habeck. Er stimme in vielen Punkten mit der SPD überein. Allerdings mangele es im Wahlprogramm vor allem in Fragen des Klimaschutzes an konkreten Maßnahmen, um die formulierten Ziele umzusetzen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, sagte im Deutschlandfunk (Audio), schöne Absichtserklärungen reichten nicht. Letztlich müsse die Partei an ihren Taten gemessen werden. FDP-Chef Lindner kritisierte, die SPD gehe in ihrem Programm überhaupt nicht darauf ein, wie sie nach der Corona-Krise den wirtschaftlichen Wiederaufbau gestalten wolle.



Gestern hatte die SPD-Spitze ihr Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl vorgestellt. Dabei setzt die Partei stark auf Klimaschutz. Außerdem verspricht sie, die Hartz-IV-Grundsicherung durch ein Bürgergeld zu ersetzen - und den Spitzensteuersatz zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.