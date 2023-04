Schwarz-Rot in Berlin

Rund 12.000 Berliner SPD-Mitglieder waren zur Abstimmung über die schwarz-rote Koalition aufgerufen. (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

SPD-Fraktionschef Saleh erklärte, nach einem langen Diskussionsprozess in der Partei könne es nun an die Arbeit gehen. Die Berliner Jusos, die sich gegen die gemeinsame Landesregierung mit der CDU ausgesprochen hatten, hoben das vergleichsweise knappe Ergebnis hervor. Beim Mitgliedervotum, dessen Ausgang am Abend mitgeteilt wurde, stimmten lediglich 54,3 Prozent der Teilnehmenden dafür. Neuer Regierender Bürgermeister dürfte damit CDU-Landeschef Wegner werden.

Rund 12.000 der rund 18.500 stimmberechtigten Mitglieder hatten an der Befragung teilgenommen, womit die erforderliche Mindestbeteiligung von 20 Prozent klar übertroffen wurde. Die Berliner CDU kommt morgen zu einem Parteitag zusammen, um ebenfalls über den Koalitionsvertrag abzustimmen.

Die CDU hatte bei der Wahl am 12. Februar mit Abstand die meisten Stimmen geholt und war auf 28,2 Prozent gekommen. Bei der vorherigen Wahl im Jahr 2021 hatte sie nur 18 Prozent erreicht. Dieser Urnengang musste aber wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden. Die SPD kam im Februar auf 18,4 Prozent, auch die Grünen erhielten 18,4 Prozent. Dabei lag die SPD 53 Stimmen vor den Grünen und hätte bei einer Fortsetzung des vorherigen Regierungsbündnisses mit Grünen und Linken mit Giffey auch weiter die Regierende Bürgermeisterin stellen können.

