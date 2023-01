Die SPD-Spitze geht in Klausur (Archivbild). (Christoph Schmidt/dpa)

An den Beratungen unter Leitung der beiden Vorsitzenden Esken und Klingbeil wird auch Bundeskanzler Scholz teilnehmen. Bei der zweitägigen Veranstaltung in Berlin geht es unter anderem um die vier Landtagswahlen in diesem Jahr und die Europawahl 2024. Daneben will der Parteivorstand eine Resolution zur Förderung der Infrastruktur in Deutschland beschließen. Darin wird für eine stärkere Förderung von Zukunftstechnologien, bessere Planungssicherheit für Investitionen und mehr staatliche Beteiligung an Energie- oder Kommunikationsnetzen geworben.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.