Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil (picture alliance/dpa)

Nach Angaben aus Parteikreisen findet das Treffen auf Einladung des SPD-Vorsitzenden Klingbeil statt. Der "Spiegel" berichtet, dass die Runde auch Auftakt für weitere Termine sein solle, um Grundsätze einer neuen europäischen Ostpolitik zu entwickeln.

Die Ukraine-Krise hatte die verschiedenen Positionen wieder zutage treten lassen. Zuletzt hatte Altbundeskanzler Schröder der Regierung in Kiew im Zusammenhang mit dem deutschen Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine "Säbelrasseln" vorgeworfen. Was er von dort an Schuldzuweisungen an Deutschland vernehmen müsse, das schlage manchmal dem Fass den Boden aus, sagte er im Podcast "Die Agenda".

Zugleich warf der frühere SPD-Chef Außenministerin Baerbock von den Grünen eine Provokation Russlands vor, weil sie vor ihrem Antrittsbesuch in Moskau die Ukraine besucht habe.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.