Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, spricht beim SPD-Sonderparteitag im Willy-Brandt-Haus zur Entscheidung über den geplanten Koalitionsvertrag. (Michael Kappeler/dpa)

Generalsekretär Klingbeil sagte zum Auftakt in der Parteizentrale in Berlin, das Papier biete die Grundlage für eine Fortschrittsregierung. Es werde dazu führen, dass sich an vielen Stellen in Deutschland etwas verändere. Klingbeil verwies auf Vorhaben wie das Bürgergeld, die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro und die Kindergrundsicherung. Der SPD-Ko-Vorsitzende Walter-Borjans sagte, die Partei sei entschlossen, gemeinsam den Aufbruch zu wagen und die Bremsen zu lösen.

Das Votum über den Koalitionsvertrag soll am frühen Nachmittag erfolgen. Auch die geplanten Koalitionspartner stimmen noch über den Koalitionsvertrag ab. Morgen findet ein FDP-Sonderparteitag statt, bei den Grünen läuft eine Mitgliederbefragung.

Der designierte Kanzler Scholz von der SPD soll am kommenden Mittwoch ins Amt gewählt werden. Die künftigen Ministerinnen und Minister der Sozialdemokraten sollen am Montag bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.