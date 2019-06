Der ehemalige Bundestagspräsident Thierse hat laut einem Medienbericht die SPD-Bundestagsabgeordneten davor gewarnt, Partei- und Fraktionschefin Nahles zu stürzen.

Dies wäre ein falsches Zeichen, nachdem erstmals eine Frau an die Spitze der SPD gewählt worden sei, heißt es nach Angaben des Berliner "Tagesspiegels" in einem schriftlichen Appell Thierses an die Parlamentarier. Wer glaubwürdig für eine Politik der Solidarität eintreten wolle, müsse diese selbst vorleben, sonst betreibe er die Selbstzerstörung der Partei. Der SPD-Abgeordnete Westphal sieht bei der vorgezogenen Neuwahl der Fraktionsspitze am kommenden Dienstag keine Mehrheit für Nahles. Wenn sie nicht vorher zurücktrete, werde sie eine Niederlage einstecken, sagte er der "Rheinischen Post".



Nahles will sich nach den Stimmenverlusten bei der Europawahl als Fraktionschefin bestätigen lassen. Im Fall einer Niederlage könnte sie sich auch vom Parteivorsitz zurückziehen.