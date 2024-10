Nach Landtagswahl

Ministerpräsident Woidke und BSW-Landeschef Crumbach (Archivbild) (Soeren Stache/dpa)

Die Gespräche sollen am Montag beginnen. Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Kolesnyk, sagte in Potsdam, aktuell werde erörtert, was zu Beginn der Verhandlungen auf der Tagesordnung stehe. Plan sei, noch vor Weihnachten einen neuen Ministerpräsidenten zu bekommen.

