Ostdeutschland

Wahlplakate von Wagenknecht und Woidke (IMAGO / Jan Huebner / Michael Taeger)

Das wollen die Sondierungsgruppen beider Parteien nach Medienberichten ihren Parteispitzen heute vorschlagen. Nach der Landtagswahl vom 22. September haben in Brandenburg nur SPD und BSW eine realistische Mehrheit im Parlament.

In Thüringen sieht der SPD-Landesvorsitzende Maier dagegen nur geringe Chancen für Koalitionsverhandlungen mit CDU und BSW. Maier machte außenpolitische Forderungen der BSW-Bundesvorsitzenden Wagenknecht dafür verantwortlich. Wagenknecht lehnt die Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland und Waffenlieferungen an die Ukraine ab und möchte dies in einer möglichen Koalitionsvereinbarung verankern.

In Sachsen wiederum hat die SPD die Sondierungsgespräche mit CDU und BSW unterbrochen, nachdem BSW-Abgeordnete am Freitag gemeinsam mit der AfD für einen Corona-Untersuchungsausschuss gestimmt hatten. Nach Angaben der sächsischen SPD soll heute bei einem Treffen geklärt werden, ob die Gespräche fortgeführt werden.

