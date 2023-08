Vorbereitungen für Meseberg

Strom aus Wind wird oft in ländlichen Regionen produziert (picture alliance / dpa / Matthias Bein)

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt in Wiesbaden zusammen und thematisiert einen staatlich subventionierten Industrie-Strompreis. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag, für fünf Jahre den Preis auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen. Angestoßen worden war der Industrie-Strompreis von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Bundeskanzler Scholz steht der Idee bislang skeptisch gegenüber, die FDP ist dagegen.

Spitzenvertreter der Grünen-Bundestagsfraktion treffen sich zur gleichen Zeit in Berlin, um über die Entwicklung in ländlichen Gebieten zu beraten. Dabei geht es vornehmlich um Verkehrsanbindungen und digitale Infrastrukturen.

Am morgigen Dienstag kommen SPD, Grüne und FDP dann auf Schloss Meseberg in Brandenburg zusammen. Sie wollen im Gästehaus der Bundesregierung in einer Klausursitzung gemeinsame Koalitionsentscheidungen treffen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.