Niedersachsen

Stephan Weil (SPD) und Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) - hier ein Archivbild (Julian Stratenschulte/dpa)

Wie beide Parteien in Hannover mitteilten, wurden die Koalitionsverhandlungen beendet, der Vertrag soll morgen vorgestellt werden. Details zu den Inhalten und personelle Entscheidungen wurden nicht bekannt. Die Zustimmung der Landesparteitage zu dem Bündnis steht noch aus. Sollte diese erfolgen, könnte Ministerpräsident Weil in der kommenden Woche für eine dritte Amtszeit vereidigt werden. Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober mit rund 33 Prozent klar gewonnen. Die Grünen kamen auf mehr als 14 Prozent. CDU und AfD bilden voraussichtlich die beiden Oppositionsfraktionen im Landtag in Hannover. FDP und Linke verpassten den Einzug ins Parlament.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.