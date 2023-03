Verbrenner-Debatte

Die FDP will, dass auch nach 2035 Fahrzeuge zugelassen werden, die mit E-Fuels fahren. (picture alliance/dpa)

SPD-Fraktionsvize Müller sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es sei nicht sinnvoll, aufs Neue eine Diskussion über das Thema zu führen. Die Debatte über den Einsatz von E-Fuels sei ein Versuch, den Verbrenner zu retten. Grünen-Fraktionschefin Dröge erklärte, sie gehe davon aus, dass Deutschland auf europäischer Ebene dem Verbrenner-Aus zustimmen werde. Das sei in der Koalition klar verabredet.

Bundesverkehrsminister Wissing bekräftigte den Widerstand der FDP. Man sei bereit, den Kompromiss der EU-Kommission zu unterstützen, wenn gleichzeitig die Frage beantwortet sei, wie Verbrennungsmotoren nach 2035 zugelassen werden könnten, die nachweislich nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden könnten.

Heute soll in einer Probeabstimmung geprüft werden, wie die Mehrheitsverhältnisse in der EU sind. Sollte sich Deutschland bei der endgültigen Abstimmung am kommenden Dienstag enthalten, ist die Mehrheit fraglich.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.