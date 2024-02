Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Ein Steuerbescheid mit dem Posten Solidaritätszuschlag. (Roland Weihrauch/dpa)

Die Grünen-Kovorsitzende Lang sagte in Berlin, dies würde aus ihrer Sicht vor allem einen Mitnahmeeffekt erzeugen. Vielmehr müsse es in der Debatte über Instrumente zur Ankurbelung der Konjunktur um Anreize für private und öffentliche Investitionen gehen. SPD-Kochefin Esken erklärte, sie sehe die Tauglichkeit der Anregung des Finanzministers nicht. Die dann fehlenden 30 Milliarden könnten nirgendwo im Haushalt aufgefangen werden. Lindner hatte zuvor die Streichung des Solidaritätszuschlags in die Debatte über eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen eingebracht. Zur Begründung erklärte der FDP-Vorsitzende, wollte man wirklich etwas an den Steuern machen, dann wäre dies der einfachste und schnellste Weg.

Auch würden damit Länder und Gemeinden nicht belastet.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.