Landtagswahl in Niedersachsen: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die Spitzenkandidatin der Grünen, Julia Willie Hamburg, begrüßen sich im TV-Studio des ZDF im niedersächsichen Landtag (picture alliance/ dpa/ Friso Gentsch)

Ministerpräsident Weil sagte nach ersten Beratungen beider Parteien in Hannover, die Gespräche sollten am 26. Oktober beginnen. - Im Wahlkampf hatte Weil immer wieder betont, dass eine Koalition mit den Grünen seine favorisierte Koalition sei. Beispielsweise in der Finanzpolitik seien die Gemeinsamkeiten deutlich größer als zwischen SPD und CDU. Bei anderen Themen könnten Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen aber schwieriger werden. Beispielsweise in der Energie- und Umweltpolitik.

Die SPD hatte die Wahl mit 33,4 Prozent Zustimmung gewonnen; die Grünen mit Spitzenkandidatin Hamburg kamen auf 14,5 Prozent.

