Niedersachsen

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt für die künftige Landesregierung eine Koalition mit den Grünen an. Die Grünen-Spitzenkandidatin Hamburg erklärte ihre Bereitschaft zur Übernahme von Regierungsverantwortung. (picture alliance/ dpa/ Friso Gentsch)

Ministerpräsident Weil sagte vor dem Auftaktgespräch, er gehe optimistisch in das Treffen. Man wolle die Erfolgsaussichten für mögliche Koalitionsverhandlungen ausloten. Die Grünen-Spitzenkandidatin Hamburg sagte, sie hoffe auf vertrauensvolle und produktive Gespräche. Beide Parteien streben Koalitionsverhandlungen an, die möglichst bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags in Hannover am 8. November beendet sein sollen.

Die SPD von Landes-Parteichef Weil hatte die Wahl mit 33,4 Prozent Zustimmung gewonnen; die Grünen mit Spitzenkandidatin Julia Hamburg kamen auf 14,5 Prozent. Beide Landesverbände hatten schon im Wahlkampf für ein gemeinsames künftiges Regierungsbündnis geworben.

